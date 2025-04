Beoogd NASA-topman wil prioriteit geven aan Marsreis

WASHINGTON (ANP) - De beoogde topman van ruimtevaartorganisatie NASA, Jared Isaacman, heeft duidelijk gemaakt dat een bemande Marsreis een speerpunt voor hem is. De miljardair zei tijdens een hoorzitting in de Senaat dat hij prioriteit zal geven "aan het sturen van Amerikaanse astronauten naar Mars".

Dat voornemen stuit op wantrouwen bij partijgenoten van president Donald Trump. "Ik kan me nauwelijks een grotere blunder voorstellen die we in de ruimte kunnen maken dan tegen communistisch China te zeggen: de maan is van jullie", zei de Republikeinse senator Ted Cruz.

De 42-jarige Isaacman is topman van het bedrijf Shift4 Payments en is zelf twee keer naar de ruimte gereisd met SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Die topadviseur van de president staat bekend als pleitbezorger van een bemande missie naar Mars.

Het is nog nooit voorgekomen dat mensen zijn geland op Mars. Isaacman, wiens benoeming nog moet worden goedgekeurd door de Senaat, benadrukt dat hij ook wil vasthouden aan maanmissies.