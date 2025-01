Djokovic ten koste van Alcaraz naar laatste vier Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Novak Djokovic heeft de tenniskraker in de Australian Open tegen Carlos Alcaraz gewonnen en daarmee de halve finales bereikt. De 37-jarige Serviër won de bij vlagen hoogstaande partij uit de kwartfinales in vier sets (4-6 6-4 6-3 6-4) van zijn zestien jaar jongere tegenstander uit Spanje. Djokovic blijft kans houden op zijn elfde eindzege in Melbourne en zijn 25e grandslamtitel.

De huidige nummer 7 van de wereld stuit in de halve finales op de Duitser Alexander Zverev, de nummer twee van de plaatsingslijst. Die versloeg eerder dinsdag in vier sets de Amerikaan Tommy Paul: 7-6 (1) 7-6 (0) 2-6 6-1.