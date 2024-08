Dokter 5e na drie onderdelen olympische zevenkamp, Vetter 8e

SAINT-DENIS (ANP) - Atlete Anouk Vetter bezet op de olympische zevenkamp na drie onderdelen de achtste plaats. De winnares van zilver bij de Spelen van Tokio in 2021 kende nog geen uitschieters in haar prestaties: 13,49 op de 100 meter horden, 1,74 bij het hoogspringen en 15,07 meter met de kogel. Later donderdagavond werken de meerkampsters nog de 200 meter af.

Sofie Dokter is vooralsnog voortvarend bezig. De 21-jarige Groningse staat vijfde. Ze noteerde 13,57 op 100 meter horden, sprong 1,86 hoog en stootte de kogel naar een persoonlijk record van 13,97.

Emma Oosterwegel stootte de kogel ook verder dan ze ooit deed: 14,54. De winnares van olympisch brons in Tokio neemt de tiende plaats in. Ze noteerde 13,41 op de 100 horden en sprong 1,74 hoog.

De Belgische tweevoudig olympisch kampioene Nafissatou Thiam heeft de leiding dankzij overwinningen bij het hoogspringen (1,92) en het kogelstoten (15,54).