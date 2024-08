Dokter vijfde halverwege olympische zevenkamp, Vetter negende

SAINT-DENIS (ANP) - Atlete Anouk Vetter bezet na de eerste dag van de olympische zevenkamp de negende plaats. De 31-jarige winnares van zilver bij de Spelen van Tokio in 2021 sloot af met een tijd van 24,36 op de 200 meter, het vierde onderdeel.

Vetter kende nog geen uitschieters in haar prestaties: 13,49 op de 100 meter horden, 1,74 bij het hoogspringen en 15,07 meter met de kogel. Op de Spelen van Tokio leidde ze destijds na de eerste dag.

Sofie Dokter is vooralsnog voortvarend bezig. De 21-jarige Groningse staat vijfde. Ze noteerde 13,57 op 100 meter horden, sprong 1,86 hoog en stootte de kogel naar een persoonlijk record van 13,97. Op de 200 meter kwam ze tot 23,73. Emma Oosterwegel stootte de kogel ook verder dan ze ooit deed: 14,54. De winnares van olympisch brons in Tokio neemt de tiende plaats in. Ze noteerde 13,41 op de 100 horden, sprong 1,74 hoog en liep 24,35 op de 200 meter.

Tussenstand

De Belgische tweevoudig olympisch kampioene Nafissatou Thiam zakte naar de tweede plaats in de stand na de 200 meter. Zij liep 24,46. De Britse Katarina Johnson-Thompson nam de leiding dankzij een snelle 200 meter (23,44). Ze heeft in totaal 4055 punten.

Dokter verzamelde 3893 punten en ligt ver voor op haar persoonlijk record. Vetter heeft er 3767, Oosterwegel 3743.