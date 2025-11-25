Drievoudig olympisch turnkampioen Whitlock keert terug

LONDEN (ANP/RTR) - Drievoudig olympisch turnkampioen Max Whitlock pakt zijn topsportcarrière weer op. De 32-jarige Brit richt zich op deelname aan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, heeft hij aangekondigd.

Whitlock zei eerder dat de Olympische Spelen van 2024 zijn laatste zouden zijn, maar hij voelde dat zijn carrière "onvolledig" was nadat hij een podiumplaats in Parijs misliep.

"Ik ben officieel terug, ik ben weer turner. Dat voelt gek. Er kriebelde constant iets in me, het voelde onaf, onvolledig", zei Whitlock in The One Show van de BBC. "Ik wil mijn vijfde Olympische Spelen halen. Ik weet dat het een gevaarlijke sport is, maar ik wil het op een hoogtepunt afsluiten. Ik wil het einde van mijn carrière herschrijven."

Whitlock schreef in 2016 Britse turnhistorie met olympisch goud in Rio op het paard/voltige en vloer. In 2021 prolongeerde hij zijn olympische titel op voltige, het toestel waarop hij ook drie wereldtitels won.