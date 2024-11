Edu Jansing nieuwe algemeen directeur van tennisbond KNLTB

AMSTELVEEN (ANP) - De KNLTB heeft in Edu Jansing een nieuwe algemeen directeur gevonden. De 52-jarige Jansing is de opvolger van Erik Poel, die na tien jaar afscheid neemt bij de tennisbond.

"We zijn blij dat we met de komst van Jansing niet alleen de gewenste kwaliteiten als directeur binnenhalen, Edu is ook resultaatgericht en verbindend en heeft veel passie voor sport en maatschappij. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij in staat is met het team onze ambities te realiseren en onze positie als vooruitstrevende sportbond te versterken door alle partijen in het tennis- en padellandschap goed te laten samenwerken", aldus voorzitter Roger Davids.

Jansing werkte in het verleden bij de KNVB en is sinds vorig jaar directeur van Stichting Combiwel Buurtwerk, een grote Amsterdamse welzijnsorganisatie.

De KNLTB, gevestigd in Amstelveen, heeft zo'n 650.000 leden. Het is daarmee de tweede bond van Nederland, na de KNVB.