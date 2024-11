Limburg overweegt provinciale energiemaatschappij op te zetten

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg overweegt een eigen energiemaatschappij op te zetten. Niet om zelf energiecontracten aan te bieden en zo winst te maken, maar om energie betaalbaar te houden voor alle Limburgers en om de overstap naar duurzame energie te versnellen. De zogeheten Provinciale Energiediensten Maatschappij (PEM) moet hierbij organisatorische en financiële ondersteuning bieden.

"Energie is belangrijk in het dagelijks leven, maar het wordt steeds lastiger voor iedereen om de energierekening te betalen. Steeds meer Limburgers en bedrijven komen hierdoor in de knel", zegt gedeputeerde Marc van Caldenberg (energie en klimaat, SP).

In hun coalitieakkoord hadden BBB, VVD, CDA, PvdA en SP al afgesproken zo'n provinciale energiemaatschappij te willen oprichten. Het college heeft de plannen nu uitgewerkt en voorgelegd aan de Provinciale Staten. Het is de bedoeling dat het provinciale energiebedrijf een startbudget van ongeveer 9 miljoen euro krijgt.