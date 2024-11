Elon Musk maakt bende van de ruimte: zijn 7000 satellieten baren wetenschappers zorgen

Elon Musk, die alles op alles heeft gezet om Donald Trump in het Witte Huis te helpen, maakt ook van de ruimte een bende. Straks zien we door de satellieten de sterren niet meer, waarschuwen astronomen.

Vandaag lanceert Musk nog eens veertig Starlink-satellieten wat het totaal sinds 2019 op 7272 brengt. Driekwart van alle satellieten in de ruimte is dan van Musk afkomstig en hij werkt er hard aan om richting de 12.000 stuks te gaan.

Ruimtewetenschappers zijn bezorgd. "Het tempo waarin dit nu gaat heeft iedereen verrast”, zegt ruimtevaartdeskundige Marco Langbroek van de TU Delft in het AD. "Bijna elke week gaat er zo’n trein omhoog. Vijf jaar geleden hield niemand dit voor mogelijk. Toen waren er vijf tot tien lanceringen per jaar. Doordat SpaceX met deels herbruikbare raketten werkt, gaat het nu zo snel.”

De satellieten hangen slechts op 550 kilometer hoogte. Alles wat verder de ruimte in moet, dient eerst door de berg satellieten van Musk heen te komen. "We zien nu al dat het steeds lastiger wordt om precies bij te houden waar alle satellieten zweven. Botsingen voorkomen wordt daarmee steeds moeilijker.”

De satellieten maken onderzoek in de ruimte ook lastig. Astronoom Ignas Snellen van de Universiteit Leiden zegt tegen AD.nl: "Deze satellieten zitten onze waarnemingen in de weg. Als je hele nauwkeurige waarnemingen van de sterrenhemel wilt maken, is dat nu al eigenlijk niet meer mogelijk omdat er altijd wel een satelliet in beeld komt.”

Langbroek hekelt het feit dat er nu vooral één miljardair is die bepaalt wat er in de ruimte gebeurt. "Musk kan echt nog cowboy spelen. Maar wat veel mensen zich niet realiseren is hoe onze moderne maatschappij in grote mate afhankelijk is van cruciale systemen in de ruimte. Denk alleen maar aan navigatie, zeer nauwkeurige tijdsbepalingen of weersvoorspellingen. Als daar iets misgaat, is er een heel groot probleem.”