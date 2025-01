Eerste etappezege Spaanse motorrijder Santolino in Dakar Rally

AL HENAKIYAH (ANP) - De Spanjaard Lorenzo Santolino heeft de derde etappe in de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. Het was zijn eerste zege in de woestijnrally. De rijder uit het fabrieksteam van Sherco was in de 327 kilometer lange proef van Bisha naar Al Henakiyah in Saudi-Arabië 1.21 minuut sneller dan de Zuid-Afrikaan Bradley Cox (KTM). De derde plaats was voor de Amerikaan Ricky Brabec (Honda) met een achterstand van 4.01.

De Australiër Daniel Sanders, winnaar van de proloog en de eerste twee etappes, eindigde niet bij de eerste twintig en verspeelde een kwartier op Santolino. Hij behield wel de leiding in het algemeen klassement, maar zag naaste belager Skyler Howes (Honda) dichterbij komen in tijd. Het verschil is nog 1.57 in het voordeel van Sanders.