Winter Vol liefde: wie gaat het hart van moeder Monique veroveren?

Het nieuwe seizoen van Winter Vol liefde is meteen totaal absurd begonnen. Met moeder Monique - type geblondeerd haar, roze lipstick en hondjes met een hoedje op - heb je geen acteurs meer nodig. Na twee minuten weet je al: zoon Mike, toch ook alweer 33, heeft nooit geleerd om meer dan drie zinnen achter elkaar uit te spreken.

Dan wordt-ie ongetwijfeld onderbroken door zijn moeder, die precies weet wat goed voor hem is. En dat kun je heel letterlijk nemen. Ze mag in het Oostenrijkse Seefeld meehelpen met het uitzoeken van de dames, of eigenlijk: Mike mag haar meehelpen. Zo horen we dat de skileraar niet houdt van meisjes met een burn-out. Ook borderliners vindt-ie maar niks, aldus mam.

"Ik denk niet dat dat wat voor jou is", klinkt het als er een potentiële match in beeld komt. En bij Antine uit Leeuwarden reageert moeder Monique: "Ik denk wel dat ze bij mij past. Zij zou echt een leuke schoondochter voor mij zijn." Zeker weten dat we die nog wel gaan terugzien in de volgende afleveringen. Wie geen kans maakt, is de vrouw op de motor. "Oh nee, een motor", reageert Monique. "Zo'n uitgezakte permanent ook, nee." Wat Mike de dames te bieden heeft? "Veel gezelligheid, veel liefde en natuurlijk een hele leuke schoonmoeder." Is het een grapje? Hopelijk.

Superleuk

De eerste die een poging mag wagen om het hart van Monique, pardon Mike, te veroveren is pedagogisch medewerker Denise. Ze hebben ongelooflijk veel overeenkomsten, zo blijkt. Zo houden ze allebei van lasagne en van sporten én ze zijn levensgenieters. "Superleuk", aldus Denise. En dat is het meest diepzinnige wat we van haar te horen krijgen. Of er meer in zit? Waarschijnlijk niet, maar misschien is dat nog wel de grootste overeenkomst met Mike.

Gezien haar kledingstijl had ze mogelijk op iets glamoureuzers gerekend dan de woonwagenachtige ruimte waarin ze twee jarige hondjes moet gaan toezingen. Toch net wat anders dan het warme bad (vol champagne en kaviaar) van de maffiafamilie waar Amy-Rose vorig jaar bij Saul in Zwitserland in terechtkwam.