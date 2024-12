Eerste Nederlandse vrouw op WK darts verliest bij debuut

LONDEN (ANP) - Noa-Lynn van Leuven heeft haar bijzondere debuut op het WK darts niet kunnen opluisteren met een overwinning. De 28-jarige Beverwijkse stond als eerste Nederlandse vrouw ooit op de titelstrijd van profbond PDC in het Londense Alexandra Palace, maar zij boog voor landgenoot Kevin Doets met 3-1 in sets.

Van Leuven bood geduchte tegenstand en won de eerste set, maar de 26-jarige Doets nam daarna meer en meer het initiatief over. Breekpunt was misschien wel de derde leg in de tweede set. Van Leuven had kansen te over om op voorsprong te komen, maar het lukte maar niet om uit te gooien op dubbel 1. Ook Doets had vele beurten nodig om de leg uiteindelijk te winnen.

"Ik stond bij vlagen echt goed te spelen, maar wist het niet af te maken. Dat is dan denk ik dat stukje dat ik nog mis", zei Van Leuven kort na afloop bij Viaplay. "Het was mooi en ik kijk uit naar meer. Ik hoop vaker op het WK te staan."

Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen komt vrijdag voor het eerst in actie. Hij treft dan de Engelsman James Hurrell.