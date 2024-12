HILVERSUM (ANP) - Het woord bruh is het Kinderwoord van het jaar 2024. Dat meldt het NOS Jeugdjournaal na een verkiezing waarbij zo'n 130.000 keer is gestemd. Het is de eerste keer dat het NOS Jeugdjournaal deze verkiezing organiseerde.

Het woord bruh wordt gebruikt om een teleurstelling uit te drukken. Het komt net als het woord bro van het woord broer, al wordt bro gebruikt als aanspreekvorm tegen bijvoorbeeld vrienden.

Kinderen konden via de website van het NOS Jeugdjournaal sinds begin december woorden insturen die volgens hen kans zouden moeten maken om Kinderwoord van het Jaar te worden. De redactie van het tv-programma stelde vervolgens een lijst samen met de meestvoorkomende woorden. De strijd ging daardoor tussen de woorden bro, sigma, slay, bruh, glamour, ohio, rizzler en skibidi.