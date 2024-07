Evenepoel hoopt podiumplaats in Tour vast te kunnen houden

SAINT-LARY-SOULAN (ANP) - Remco Evenepoel vond zich terug op de derde plaats achter ritwinnaar Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard in de veertiende etappe van de Tour de France. "Ik heb zo lang mogelijk proberen te volgen. Ik heb tijd verloren, maar ook tijd gewonnen op de rest. Dat is positief", zei de Belgische kopman van Soudal Quick-Step.

Evenepoel zei dat hij bij de aanval van Adam Yates van UAE Team Emirates al verwachtte dat de Brit een springplank zou zijn voor Pogacar. "Dat was om Visma onder druk te zetten", wees hij naar de Nederlandse ploeg van Vingegaard. "Het was een mooi plan met een goed resultaat voor hen."

De Belgische nummer 3 van het algemeen klassement, die zijn interviews al dagen met een mondmasker op doet, ging ook nog even in op de coronabesmettingen in het peloton. Zoals bij de positief geteste Brit Geraint Thomas van Ineos-Grenadiers, die nog in koers is. "Als hij niet heel ziek is, is de regel duidelijk dat hij door mag rijden. Maar ik zou hem wel liever achteraan zien."

Evenepoel moest zich vorig jaar in de roze leiderstrui terugtrekken uit de Giro d'Italia door een coronabesmetting. "Ik heb dat vorig jaar meegemaakt en wil dat liever geen tweede keer meemaken, zeker niet omdat ik een mooie wedstrijd aan het rijden ben. Ik ben goed op weg voor het podium en hopelijk kan ik die podiumplek behouden."