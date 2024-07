Invloedrijke Democraat Sanders neemt het op voor Biden

NEW YORK (ANP) - De invloedrijke Democraat Bernie Sanders zegt alles te zullen doen om Joe Biden aan een tweede termijn als president van de Verenigde Staten te helpen. In een column in The New York Times schrijft Sanders, die namens de staat Vermont in de senaat zit, dat Biden "de meest effectieve president uit de recente geschiedenis" is en "de sterkste kandidaat" om het op te nemen tegen Donald Trump.

Sanders benadrukt in zijn stuk dat hij het op veel punten niet eens is met Biden - zoals de steun van zijn regering aan Israël in de oorlog met Hamas en de gezondheidspolitiek - maar roept zijn partijgenoten op eensgezind achter de president te staan. Volgens de senator wordt Biden sinds zijn slechte televisiedebat door Democraten en de media telkens opnieuw voor het "vuurpeloton" gezet.

"Ja, ik weet: meneer Biden is oud, geneigd tot blunders, loopt stijf en had een rampzalig debat met meneer Trump", schrijft Sanders, die met zijn 82 jaar een jaar ouder is dan Biden. Sanders erkent dat het daarmee voor Democraten niet gemakkelijk is om Biden te verdedigen. Maar anders dan de Republikeinen hoeven ze niet uit te leggen waarom hun kandidaat "36 strafrechtelijke veroordelingen" heeft, schrijft hij.

Ook wijst hij op de successen van Bidens regering op onder meer economisch gebied. Die zijn echter onvoldoende voor een verkiezingsoverwinning, waarschuwt hij. Daarvoor moet Biden met plannen komen waar de Amerikaanse middenklasse zich in kan vinden. En Bidens partijgenoten moeten zich daarachter scharen, in plaats van zich te laten afleiden. Als dat gebeurt, wint Biden in november, besluit Sanders.