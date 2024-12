Patiëntenfederatie opgelucht dat apotheekpersoneel niet staakt

DEN HAAG (ANP) - Patiëntenfederatie Nederland is opgelucht dat de apotheekmedewerkers volgende week niet staken. "Hoewel wij het belangrijk vinden dat mensen in de zorg onder goede arbeidsvoorwaarden kunnen werken, leverde een algehele staking van deze lengte, op deze termijn en in deze tijd van het jaar een onverantwoord risico op voor kwetsbare patiënten die afhankelijk zijn van medicijnen", zegt een woordvoerder.

De organisatie uitte eerder deze week al haar zorgen over de aangekondigde staking door de vakbonden, die daarmee meer loon wilden afdwingen voor apotheekmedewerkers. Werkgevers in de apotheekbranche stapten naar de rechter en eisten in een kort geding een verbod op de staking op 23, 24 en 27 december. De voorzieningenrechter in Utrecht oordeelde vrijdag dat de staking niet mag doorgaan. Een motivering volgt later.