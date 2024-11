Feestende tennissers verleggen snel focus na bereiken finale

MÁLAGA (ANP) - Na een halfuur feeststemming ging bij de tennissers van Oranje de knop snel om richting het daadwerkelijk spelen van die allereerste Davis Cup-finale voor Nederland ooit. "In de kleedkamer was er een geweldige stemming met enthousiaste muziek. Daar hebben we wel van geprobeerd te genieten. Eenmaal terug in het hotel was iedereen moe en gingen we nog wel evalueren, maar was het al veel minder uitgelaten. Dat is ook goed", vertelt captain Paul Haarhuis na een "redelijk korte nacht" telefonisch vanuit Málaga.

Een dag na de zege op Duitsland in de halve finale staat alles in het teken van herstellen en voorbereiden op de finale van zondag, tegen titelverdediger Italië of Australië. In het eerste enkelspel van de andere halve finale nemen Matteo Berrettini en Thanasi Kokkinakis het zaterdagmiddag tegen elkaar op.

"Italië lijkt het sterkere team. Wij gaan daarom tijdens de lunch vooral met veel interesse kijken naar het eerste enkelspel, omdat (de Italiaanse nummer 1 van de wereld) Jannik Sinner in deze vorm niet van veel mensen zal verliezen. Daarom zullen wij het verschil moeten maken in het andere enkelspel en het dubbelspel", denkt Haarhuis.

Al zag de oud-tennisser ook dat Tallon Griekspoor, de eventuele tegenstander van Sinner zondag, het de Italiaan eerder dit seizoen al lastig maakte. "Hij heeft het toen uiteindelijk niet in winst omgezet, maar weet nu wel: als ik tegen hem speel, ga ik kansen krijgen. En belangrijk zal sowieso zijn dat we met ontzettend veel zelfvertrouwen, lef en durf de baan op stappen. Anders gaat het zeker niet lukken."