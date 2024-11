Weer verdacht pakketje in Londen onschadelijk gemaakt

LONDEN (ANP) - De Britse politie heeft opnieuw een verdacht pakketje in Londen gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Dit keer was het pakketje aangetroffen bij het treinstation Euston, dat volgens Sky News werd ontruimd. Inmiddels zijn de veiligheidsmaatregelen weer opgeheven, meldt de politie.

Vrijdag werden er ook al meerdere verdachte pakketjes aangetroffen in het Verenigd Koninkrijk. Bij de Amerikaanse ambassade in Londen werd een voorwerp opgeblazen, dat uiteindelijk een "nepapparaat" bleek te zijn, aldus de politie. Daarnaast werd een terminal van de luchthaven Londen Gatwick tijdelijk gesloten vanwege een voorwerp in de bagage. Na enige tijd meldde de politie dat het veiligheidsincident was opgelost.

Ook het trein- en busstation van Chester, vlak bij Liverpool, moest worden geëvacueerd na meldingen over verdachte activiteit in twee bussen. Na onderzoek van de explosievenopruimingsdienst werd de omgeving weer vrijgegeven.