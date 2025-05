Mexicaanse president meldt 'positief' handelsgesprek met Trump

MEXICO-STAD (ANP/AFP) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt een "zeer positief" gesprek te hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump over handel. De twee zijn overeengekomen dat hun ministers van Financiën en Handel overleg zullen voeren over het "verbeteren van de handelsbalans", schreef ze op X.

Trump stelde eerder dit jaar importheffingen in voor producten uit Mexico, een van de belangrijkste handelspartners van de Verenigde Staten. Later schrapte hij een deel van de heffingen, namelijk voor producten die voldoen aan de vereisten van een Noord-Amerikaans vrijhandelsverdrag van Mexico, Canada en de VS.

Trump zei met de heffingen druk te willen uitoefenen op Mexico om meer te doen tegen illegale migratie naar de VS. Er is nog geen akkoord over het opheffen van de belastingen op import uit Mexico, zei Sheinbaum later in een persconferentie.