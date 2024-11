Gestopte skilegende Vonn (40) maakt na vijf jaar rentree

NEW YORK (ANP/DPA) - De Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn keert na vijf jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau. De 40-jarige voormalig olympisch kampioene stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar is eerder dit jaar geopereerd en weer pijnvrij. Vonn lijkt zich te richten op een rentree tijdens de wereldbeker van Beaver Creek in eigen land, volgende maand.

"Weer zonder pijn kunnen skiën voelt ongelooflijk. Ik kijk ernaar uit om terug te zijn bij het Amerikaanse team en om mijn kennis van de sport te delen met deze ongelooflijke vrouwen", zei Vonn in een verklaring.

Vonn was met 82 wereldbekerzeges recordhoudster totdat landgenote Mikaela Shiffrin haar voorbijstreefde. In 2010 won ze olympisch goud in Vancouver.