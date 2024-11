Doden door Israëlische aanval op flatgebouwen in Damascus

DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - Door een Israëlische aanval op een appartementencomplex in Damascus zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens (SOHR), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde oorlogsmonitor. De aanval vond plaats in de wijk Mazzeh, waar verschillende ambassades, kantoren van de Verenigde Naties en veiligheidsdiensten zijn. De wijk is vaker doelwit van aanvallen die aan Israël worden toegeschreven.

Ook in Qudsaya, een buitenwijk van de Syrische hoofdstad, zou een aanval zijn geweest. Syrische staatsmedia melden dat bij beide aanvallen een onbekend aantal dodelijke slachtoffers is gevallen.

Israël bestookt al jaren aan Iran gelinkte doelen in Syrië. Sinds Hamas Israël binnenviel in oktober 2023, zijn die aanvallen in aantal toegenomen. Volgens de Israëlische legerradio was een doelwit van de aanval het hoofdkwartier van de Palestijnse militante groep Islamitische Jihad.