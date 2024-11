14 jaar cel geëist voor doden partner met tientallen messteken

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een celstraf geëist van veertien jaar tegen de 57-jarige Khalid A. voor het doden van zijn vrouw. A. zou haar op 24 februari 2023 met meer dan veertig messteken om het leven hebben gebracht. Ook zijn er aanwijzingen dat het slachtoffer is gewurgd. Volgens A. was er een ruzie en worsteling in hun woning in Rotterdam en bedreigde zijn vrouw hem met een mes. Hoe zij al die steekwonden zou hebben opgelopen, weet hij niet precies, vertelde hij.

Na de steekpartij, belde A. niet direct met de politie. Naar eigen zeggen wist hij het nummer niet, daarom belde hij naar de gemeente. Daar vroeg hij het telefoonnummer van de politie. Waarom dit gesprek twaalf minuten duurde, kon hij niet verklaren. Waarom hij vervolgens negen minuten wachtte en zich eerst ging omkleden, voordat hij 112 belde, kon hij ook niet uitleggen. Hij gaf aan dat hij in paniek was en dacht dat ze naar het ziekenhuis moesten. "Er zat allemaal bloed op mijn kleren, daarmee kon ik toch niet naar het ziekenhuis."

Volgens de officier van justitie zijn er aanwijzingen dat er al langer sprake was van huiselijk geweld, in 2018 zou daar een melding van zijn gedaan. Een van de kinderen heeft verklaard dat A. al eerder gewelddadig was tegen moeder en kinderen. Ook moest de vrouw toestemming aan A. vragen als ze boodschappen wilde doen. Volgens de officier had A. er moeite mee dat hij de macht over zijn gezin begon te verliezen naarmate de kinderen ouder werden.

Moeder in plas bloed

De 14-jarige dochter kwam die middag thuis uit school, maar stond voor een dichte deur. Ze belde meerdere keren aan, maar pas na een uur deed haar vader open. Hij vertelde haar dat ze maar beter naar haar kamer kon gaan, zodat ze niet haar moeder in een plas bloed in de keuken zou zien liggen.

Een van de zoons sprak namens zijn broers en zussen in de rechtbank Rotterdam over de "hartverscheurend schokkende manier" waarop hun moeder was gedood. Hij vertelde dat de meerderjarige kinderen nu zorgen voor een minderjarig zusje en een gehandicapt broertje dat in een instelling verblijft. Hij vertelde ook over de belangrijke rol die religie in hun leven speelt en richtte zich daarbij tot zijn vader: "Het is nooit te laat om spijt te betuigen."

Uitspraak

De advocaten van A. betoogden dat de man vrijgesproken moet worden omdat hij zichzelf verdedigde. A. zelf vertelde hoeveel verdriet hij heeft om zijn vrouw.

De rechtbank doet op 28 november uitspraak.