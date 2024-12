Giro d'Italia begint in 2025 met drie etappes in Albanië

TIRANA (ANP) - De Ronde van Italië start in 2025 in Albanië. Dat meldt de organisatie van de Giro. De eerste drie etappes van de ronde zullen op Albanees grondgebied worden verreden.

"Albanië heeft misschien geen sterke traditie in de wielersport, aangezien het nooit grote evenementen heeft georganiseerd of beroemde kampioenen heeft voortgebracht, maar er is altijd een reden en een datum om iets nieuws en moois te beginnen", aldus de organisatie in een persmededeling.

Die drie dagen in Albanië zullen "allesbehalve" eenvoudig zijn, volgens de organisatie. De Giro begint met een rit over 164 kilometer met de start in Durazzo en de finish in Tirana. Onderweg moet er al worden geklommen. De tweede etappe is een individuele tijdrit over 13,7 kilometer door Tirana met halverwege een korte klim van ongeveer 1,5 kilometer. De derde en laatste rit in Albanië heeft start en aankomst in Valona, telt 160 kilometer en bevat een zware klim.

Het etappeschema op Italiaans grondgebied wordt op 13 januari bekend.