Golden State Warriors kiest voor Nederlandse basketballer Post

SAN FRANCISCO (ANP) - Golden State Warriors heeft in de NBA draft de Nederlandse basketballer Quinten Post gekozen. De 24-jarige Amsterdammer komt over van Boston College. Hij werd in de draft als 52e gekozen.

"Er is een grote kans dat we volgend seizoen (minstens) één Nederlander in de NBA hebben", schrijft Basketball Nederland op de website.

Henk Norel was in 2009 de laatste Nederlander die gedraft werd, door Minnesota Timberwolves. Hij kwam, mede door blessures, echter nooit in actie in de NBA. Sinds Dan Gadzuric en Francisco Elson stopten, een decennium geleden, kwam er geen Nederlander meer in actie in de NBA.