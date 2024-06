Democraten in paniek na 'rampzalige vertoning' Biden

President Joe Biden heeft volgens Amerikaanse media "een rampzalige indruk" gemaakt en de Democratische Partij zou nu "in een agressieve staat van paniek" verkeren. Democraten zouden een andere presidentskandidaat willen. De nieuwszender CNN meldt dat een campagnemedewerker van Biden het debat "verschrikkelijk" vond en een ander liet zich ontvallen dat "het onvoorstelbaar is" dat Biden in november de kandidaat van de Democratische Partij kan zijn.

De presidentsverkiezingen zijn over circa vier maanden. Het debat moest voor Biden vooral een optreden worden om te overtuigen dat hij niet te oud is voor een tweede ambtstermijn zoals veel Amerikanen vrezen.

The New York Post citeerde een Democratische bron die sprak van "een gruwelijke vertoning en als ik niets over Donald Trump zou weten en enkel op het debat zou afgaan, dan zou ik op hem stemmen".'Volgens het medium Politico zeiden vooraanstaande Democraten dat "Biden toast is", een uitdrukking om aan te geven dat het helemaal voorbij is.

Biden zei bijvoorbeeld dat hij "vastbesloten was ervoor te zorgen dat we elke eenzame persoon in aanmerking laten komen voor wat ik heb kunnen doen met de covid, neem me niet kwalijk, met, eh, omgaan met alles wat we moesten doen, met.....". En hier strandde hij.