Golfer Luiten gedeeld zesde na derde ronde India Open

NEW DELHI (ANP) - Golfer Joost Luiten is na de derde ronde van het India Open gezakt naar de gedeeld zesde plaats, maar de 39-jarige Zuid-Hollander doet nog altijd mee om een topnotering op het toernooi uit de DP World Tour. Luiten staat op 216 slagen, drie meer dan de Spaanse leider Eugenio Chacarra die op -3 staat.

Luiten kwam in de derde ronde tot 74 slagen, twee slagen boven het baangemiddelde. Hij sloeg aanvankelijk twee bogeys en twee birdies, maar moest op de zeventiende en achttiende hole nog twee bogeys toestaan.

De Bleiswijker is zesvoudig toernooiwinnaar op de Europese Tour, zijn laatste triomf was zeven jaar geleden bij het Oman Open. Luiten is dit jaar nog niet bij de eerste tien geëindigd.