Golfer Luiten grijpt naast zege op India Open

NEW DELHI (ANP) - Golfer Joost Luiten heeft bij het India Open een derde plaats behaald. De 39-jarige Zuid-Hollander zette op het toernooi uit de DP World Tour in New Delhi zijn beste prestatie van het seizoen neer. De zege moest hij laten aan de Spanjaard Eugenio Chacarra.

Luiten kwam na een ronde van 71 slagen tot een totaal van 287 slagen. Dat waren er drie meer dan Chacarra (284) die ondanks een mislukte start zondag met een dubbele bogey op de eerste hole en een bogey op de derde, de koppositie vasthield met een ronde van 71 slagen. Luiten sloeg drie bogeys en vier birdies. De Japanner Keita Nakajima had één slag minder nodig dan Luiten en werd tweede.

De Bleiswijker is zesvoudig toernooiwinnaar op de Europese Tour. Zijn laatste triomf was zeven jaar geleden bij het Oman Open. Hij won ook twee keer het KLM Open. Luiten was sinds augustus vorig jaar niet meer bij de eerste tien geëindigd.