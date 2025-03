Netanyahu: intensievere militaire druk op Hamas is effectief

JERUZALEM (ANP/AFP) - De verhoogde militaire druk van Israël op Hamas in Gaza is volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu effectief geweest.

"We onderhandelen onder vuur...we zien scheuren ontstaan" in wat de groep eiste in de onderhandelingen, zei Netanyahu tijdens een kabinetsvergadering.

Netanyahu verwierp beweringen dat Israël niet geïnteresseerd zou zijn in het bespreken van een deal die de vrijlating van gijzelaars in Gaza garandeert. "We zijn bereid. Hamas moet zijn wapens neerleggen", aldus de Israëlische premier. De leiders zijn volgens Netanyahu vrij om uit Gaza te vertrekken.

Hamas-leider Khalil al-Hayya maakte zaterdag bekend dat de Palestijnse beweging heeft ingestemd met een voorstel van bemiddelaars Egypte en Qatar voor een staakt-het-vuren. De inhoud van het voorstel is niet bekend, maar Al-Hayya zei wel dat Hamas in elk geval zijn wapens niet inlevert. De Israëlische regering zou de onderhandelaars een tegenvoorstel hebben gedaan.