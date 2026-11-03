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Golfer Rahm bereid tot straf om terug te kunnen keren op PGA Tour

Sport
door anp
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NEW YORK (ANP/RTR) - De Spaanse golfer Jon Rahm wil graag terugkeren op de Amerikaanse PGA Tour en is bereid om een straf te accepteren. De voormalig nummer 1 van de wereld hoopt dat hij dezelfde sanctie kan krijgen als de Amerikaan Brooks Koepka, die onder meer 5 miljoen dollar moest doneren aan een goed doel.
Rahm was de afgelopen drie jaar de grote man van de concurrerende LIV Tour. Hij was evenals Koepka een van de topgolfers die de PGA Tour inruilde voor de door Saudi-Arabië met veel geld gefinancierde toernooireeks. De Spanjaard besloot vorige maand zijn contract met LIV te beëindigen. Hij verdiende de afgelopen drie seizoenen meer dan 106 miljoen dollar aan prijzengeld en bonussen op de LIV Tour.
Koepka ging begin januari in op een 'speciaal aanbod' van de PGA Tour om tot inkeer gekomen majorwinnaars weer speelrecht te geven. "Ik betwijfel ten zeerste of ik hetzelfde aanbod zal krijgen als Brooks", vertelde Rahm aan verslaggevers in Abu Dhabi. "Maar als mij precies dezelfde sancties zouden worden opgelegd, dan zal ik het waarschijnlijk wel doen."
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