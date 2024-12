Golfer Scheffler mist seizoensopener door snijwond bij kerstmaal

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler moet de seizoensopener op de PGA-tour overslaan. De nummer 1 van de wereld heeft tijdens de bereiding van het kerstdiner zijn hand verwond door een gebroken glas.

Scherfjes moesten operatief uit de palm van zijn hand worden verwijderd, meldde zijn manager op de website van de PGA. "Hem is verteld dat de wond in drie tot vier weken volledig is genezen, maar het betekent wel dat hij zich moet terugtrekken voor The Sentry."

Scheffler beleefde een topseizoen in 2024 met zeven toernooizeges op de PGA-tour, waaronder The Masters. Hij veroverde in Parijs olympisch goud en werd voor het derde jaar op rij gekozen tot beste golfer van het jaar.

The Sentry op Hawaii wordt gespeeld van 2 tot en met 5 januari.