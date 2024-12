Berlijn ziet nieuw incident met onderzeese kabel als wake-upcall

BERLIJN (ANP/DPA/AFP) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock spreekt van een "dringende wake-upcall" na de beschadiging van een onderzeese stroomkabel tussen Finland en Estland. Ze eist nieuwe EU-sancties tegen de Russische schaduwvloot, die mogelijk betrokken is bij de vermoedelijke sabotage.

"Bijna elke maand beschadigen schepen grote onderzeese kabels in de Oostzee", zei ze tegen de Duitse mediagroep Funke. "Bemanningen laten ankers in het water liggen, slepen ze zonder duidelijke reden kilometers over de zeebodem en verliezen ze vervolgens bij het ophalen." Het is volgens Baerbock lastig om te geloven dat het om toeval gaat.

De Finse politie denkt dat de woensdag ontstane schade aan de kabel tussen Finland en Estland is veroorzaakt door een anker van een olietanker. Dit schip maakt volgens de Europese Unie mogelijk deel uit van de Russische schaduwvloot. Dit zijn schepen die Rusland gebruikt om internationale sancties te omzeilen. Baerbock omschrijft de vloot als "een grote bedreiging voor ons milieu en onze veiligheid" en zegt dat Rusland de vloot gebruikt om de oorlog in Oekraïne te financieren.