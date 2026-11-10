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Griekspoor doet opnieuw mee aan tennistoernooi Rotterdam

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor doet in februari opnieuw mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De nummer 49 van de wereld bereikte in 2023 en 2024 de halve finales van het grootste tennistoernooi van ons land. Dit jaar verloor Griekspoor in de kwartfinales van de Canadese oud-winnaar Félix Auger-Aliassime.
"Tallon is een speler die het iedere wereldtopper lastig kan maken en die beschikt over meerdere wapens. Dat liet hij eerder dit jaar onder meer zien door Alexander Zverev te verslaan. Hij zorgt altijd voor strijd op de baan. Het zou zomaar kunnen dat hij dit keer ook de laatste stap naar de finale zet", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht.
Eerder kondigde het indoortoernooi al de terugkeer aan van oud-winnaars Carlos Alcaraz, Auger-Aliassime, Daniil Medvedev en titelverdediger Alex de Minaur naar Ahoy.
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