Glühwein in een mergelgrot, of met de Dom van Aken boven je hoofd een smakelijke bockwurst naar binnen werken? Dit weekend gaan de eerste kerstmarkten al open en een flink deel ligt binnen anderhalf uur rijden. Valkenburg trapt op 13 november af, Aken volgt een week later.

Alle tien op een rij

Markt Data 2026 Entree Reistijd vanaf Utrecht (auto) Valkenburg, grotmarkten 13 nov t/m 30 dec (25 dec dicht) betaald, ticket online ca. 2 uur Maastricht, Vrijthof 27 nov t/m 27 dec plein gratis ca. 2 uur Den Haag, Lange Voorhout 3 t/m 23 dec gratis ca. 45 min Deventer, Dickens Festijn 12 en 13 dec €7,50 online, €9 aan de deur ca. 1 uur Bourtange 5-6, 12-13, 19-20 dec ticket vooraf ca. 2 uur 15 min Aken 20 nov t/m 23 dec gratis ca. 2 uur 15 min Monschau adventsweekenden 27 nov t/m 20 dec gratis ca. 2 uur 45 min Düsseldorf 19 nov t/m 30 dec gratis ca. 1 uur 50 min Keulen, bij de Dom 16 nov t/m 23 dec gratis ca. 2 uur 15 min Münster 23 nov t/m 23 dec gratis ca. 2 uur

1. Valkenburg: onder de grond

In de Gemeentegrot en de Fluweelengrot staan de kraampjes tussen mergelwanden; de Fluweelengrot telt er ongeveer vijftig. De grotten zijn open van maandag tot en met donderdag van 11.00 tot 19.00 uur, op vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 19.00 uur, meldt de ANWB. Doordeweeks is het rustiger. Op woensdag om 19.00 uur en zaterdag om 19.30 uur trekt een gratis kerstparade door het centrum.

2. Maastricht: reuzenrad op het Vrijthof

Magisch Maastricht draait van 27 november tot en met 27 december. Het plein is vrij toegankelijk, voor de overdekte schaatsbaan en de attracties betaal je.

3. Den Haag: chalets onder de bomen

De Royal Christmas Fair op het Lange Voorhout is dagelijks open van 12.00 tot 21.00 uur, met houten chalets en bijna elke dag een kerstman. Toegang is gratis.

4. Deventer: twee dagen negentiende eeuw

Ruim 950 figuren uit de boeken van Charles Dickens lopen op 12 en 13 december door het Bergkwartier, van 10.00 tot 17.00 uur. Nieuw dit jaar: je kiest bij je kaartje een tijdslot, zodat de wachtrij volgens de organisatie onder het uur blijft. Een kaartje kost online €7,50, kinderen tot en met 7 jaar mogen gratis naar binnen.

5. Bourtange: lichtjes op de wallen

Het stervormige vestingdorp in Groningen houdt drie weekenden in december een kerstmarkt. Koop je kaartje vooraf online.

6. Aken: printen en glühwein rond de Dom

De dichtstbijzijnde grote Duitse markt staat rond de Dom en het stadhuis. Van 20 november tot en met 23 december is hij dagelijks open van 11.00 tot 21.00 uur, meldt de Aachener Weihnachtsmarkt . Op zondag 22 november, Totensonntag, gaan de kramen pas om 18.00 uur open. Op zaterdag 12 december kun je tot 22.00 uur blijven.

7. Monschau, Düsseldorf, Keulen en Münster

Monschau is alleen open in de vier adventsweekenden, op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 21.00 uur en op zondag tot 20.00 uur. Het vakwerkstadje in de Eifel ligt ruim een uur van Maastricht.

is alleen open in de vier adventsweekenden, op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 21.00 uur en op zondag tot 20.00 uur. Het vakwerkstadje in de Eifel ligt ruim een uur van Maastricht. Düsseldorf heeft verspreid over de binnenstad meerdere markten en blijft tot 30 december open. Met de ICE vanaf Utrecht stap je uit op het hoofdstation.

heeft verspreid over de binnenstad meerdere markten en blijft tot 30 december open. Met de ICE vanaf Utrecht stap je uit op het hoofdstation. Keulen begint al op 16 november bij de Dom. Heinzels Wintermärchen in de oude stad loopt van 23 november tot 10 januari.

begint al op 16 november bij de Dom. Heinzels Wintermärchen in de oude stad loopt van 23 november tot 10 januari. Münster is zondag tot en met donderdag open van 11.00 tot 20.00 uur, op vrijdag en zaterdag tot 21.00 uur. Vanaf Enschede ben je er in een uur en met de trein naar het buitenland kan het ook.

Rij je met de auto naar Aken, Keulen, Düsseldorf of Münster, dan heb je een groene milieusticker nodig voor de binnenstad.

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