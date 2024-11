Britse boeren betogen tegen einde van vrijstelling erfbelasting

LONDEN (ANP/AFP/RTR) - Duizenden Britse boeren zijn dinsdag naar Londen gereisd om te demonstreren tegen het afschaffen van een vrijstelling van erfbelasting op landbouwgrond. Zij stellen dat het plan schadelijk is voor familiebedrijven en de voedselproductie.

Landbouwbedrijven kwamen eerder in aanmerking voor 100 procent vrijstelling van de erfbelasting. Vanaf 6 april 2026 geldt de vrijstelling alleen nog voor de eerste 1 miljoen pond (bijna 1,2 miljoen euro). Boven dat bedrag moet 20 procent aan erfbelasting worden betaald, wat de helft is van het normale tarief. De regering stelt dat het merendeel van de boeren in de praktijk niet met deze nieuwe regel te maken zal krijgen.

Boeren zeggen dat familieboerderijen vaak met krappe winstmarges werken en de erfbelasting de levensvatbaarheid van de ondernemingen in gevaar brengt. Daarnaast zouden hun kinderen grond moeten verkopen om de belastingaanslag te dekken, wat het risico verhoogt dat de voedselproductie in gevaar komt. Een aantal boeren dreigt met stakingen en verstoringen van de voedselketen.

Jeremy Clarkson

Onder de demonstranten in Londen is televisiepresentator Jeremy Clarkson. De Brit is vooral bekend van het autoprogramma Top Gear, maar heeft tegenwoordig een eigen boerderij in Chipping Norton. Zijn boerderij wordt al jarenlang gevolgd in een succesvolle docuserie. "Met onze boeren", stond op een bord dat Clarkson bij zich had. Volgens Britse media wordt hij door boeren gezien als iemand die een positieve invloed heeft gehad op de landbouwindustrie.

Minister van Financiën Rachel Reeves kondigde vorige maand aan de belastingen in het land met omgerekend 48 miljard euro te verhogen. De afschaffing van de vrijstelling is daar onderdeel van. Volgens premier Keir Starmer moeten de "sterkste schouders" extra worden belast om anderen te sparen. De regering probeert sinds zijn aantreden afgelopen zomer geld te vinden voor de publieke diensten, bijvoorbeeld het in slechte staat verkerende gezondheidssysteem NHS.