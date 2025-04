Griekspoor in Marrakesh voor vierde keer naar finale ATP-toernooi

MARRAKESH (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft in Marrakesh voor de vierde keer in zijn carrière de finale van een ATP-toernooi gehaald. De 28-jarige Noord-Hollander rekende in de halve eindstrijd met 7-5 7-6 (3) af met de Poolse qualifier Kamil Majchrzak. De nummer 37 van de wereld treft zondag de Italiaan Luciano Darderi in de strijd om zijn derde titel.

Griekspoor won in 2023 de toernooien van Pune en Rosmalen. In datzelfde jaar verloor de nummer 1 van Nederland de finale in Washington. Daarna stond hij niet meer in de finale van een ATP-toernooi.