Griekspoor verliest ook op masterstoernooi Parijs van Zverev

PARIJS (ANP) - Tallon Griekspoor heeft op het masterstoernooi van Parijs opnieuw moeten buigen voor Alexander Zverev. Nederlands beste tennisser verloor in de tweede ronde in de Franse hoofdstad voor de vierde keer dit jaar van de Duitse nummer 3 van de wereldranglijst. Zverev won in twee sets: 7-6 (2) 6-3.

Griekspoor verloor eerder dit jaar in twee sets op Indian Wells en ging op Roland Garros in vijf sets onderuit tegen de Duitser. Op het masterstoernooi van Shanghai enkele weken geleden was de 28-jarige Nederlander opnieuw dicht bij de zege, maar was Zverev in de tiebreak van de derde set toch net sterker. De nederlaag in Parijs is de zesde in zeven ontmoetingen. Alleen in Rotterdam vorig jaar wist Griekspoor de Duitser te kloppen.