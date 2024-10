Super Micro verliest derde beurswaarde na opstappen accountant

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse serverfabrikant Super Micro Computer raakte woensdag in één klap bijna een derde van zijn beurswaarde kwijt op Wall Street. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat Ernst & Young zijn functie als accountant bij het bedrijf had neergelegd.

In een melding aan toezichthouders uitte Ernst & Young zorgen over de "integriteit en ethiek" van het bedrijf. Het vertrek van de accountant volgt op een onderzoek dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een maand geleden startte naar claims van een ex-werknemer over mogelijke schendingen van boekhoudregels door Super Micro. Het bedrijf, een van de belangrijkste producenten van krachtige servers voor onder meer AI-toepassingen, datacenters en cloud computing, verloor bijna 33 procent. Daarmee beleefde het zijn slechtste beursdag sinds 2018.

Verder deden beleggers het voorzichtig aan, in afwachting van belangrijke kwartaalrapporten van softwareconcern Microsoft en Facebook-eigenaar Meta Platforms die na de slotbel in New York komen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 42.141,54 punten, de S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 5813,67 punten. De Nasdaq verloor 0,6 procent op 18.607,93 punten. De techgraadmeter sloot een dag eerder op een nieuw recordniveau.