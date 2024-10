Dodental door overstromingen in Spanje loopt verder op

VALENCIA (ANP/AFP/RTR) - In Spanje is het dodental van de overstromingen verder opgelopen. Inmiddels zijn zeker 95 mensen omgekomen en is het de dodelijkste overstroming in het land in tientallen jaren.

Vooral de regio rond Valencia is hard getroffen door het zware noodweer. Straten zijn ondergelopen, bruggen zijn weggespoeld en auto's meegesleurd door het water. Volgens persbureau EFE zitten er nog zo'n 1200 mensen vast op de wegen rondom Valencia. De reddingsdiensten zijn bezig ze te redden.

Op sommige plekken viel volgens de weerdienst in slechts acht uur de hoeveelheid regen van een heel jaar. De meteorologen zeggen dat dit soort uitzonderlijke buien vaker voorkomen door klimaatverandering.

Premier Pedro Sánchez heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd en beloofd de verwoeste infrastructuur te herstellen.