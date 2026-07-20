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Griekspoor zakt verder op tennisranglijst, Den Ouden stijgt

Sport
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 10:00
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LONDEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is verder gezakt op de wereldranglijst. De 30-jarige Nederlander leverde negen plaatsen in en is nu de mondiale nummer 66. Botic van de Zandschulp blijft op de 55e plaats de beste Nederlander. Die positie nam hij een week eerder ook in.
Jesper de Jong behoort nog net tot de beste honderd tennissers van de wereld. De 26-jarige Haarlemmer zakte 25 posities en staat nu op de 98e plek. Guy den Ouden is de grootste stijger bij de Nederlandse mannen. Dankzij zijn zege van zondag op de Dutch Open in Bunschoten steeg hij 38 plaatsen en is nu de nummer 193 op de ranglijst van tennisbond ATP.
Bij de vrouwen is Suzan Lamens op de 145e plaats de beste Nederlandse.
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