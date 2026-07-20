Ga je zwemmen? Op deze plekken in Nederland moet je nu oppassen voor blauwalg

Een frisse duik klinkt aantrekkelijk na een warme dag, maar niet elk meer, rivier of recreatieplas is momenteel veilig om in te zwemmen

Op verschillende officiële zwemlocaties in Nederland geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. Vooral bij warm weer kan de bacterie zich snel vermenigvuldigen. Wat betekent dat voor jouw favoriete zwemplek?

Eerst dit: een vierde hittegolf lijkt voorlopig niet waarschijnlijk

Er was de afgelopen weken veel hitte in Nederland en in verschillende regio’s kwamen hittegolven voor. Maar volgens de meest recente weersverwachting lijkt een vierde regionale hittegolf in juli niet waarschijnlijk.

Dat betekent niet dat de problemen met blauwalg meteen verdwijnen. Warm water en aanhoudende droogte kunnen de groei van blauwalg juist bevorderen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waarschuwde onlangs dat er tijdens warme dagen meer kans is op blauwalg en botulisme in sloten, plassen, grachten en ander oppervlaktewater.

Actueel overzicht per provincie

Onderstaande locaties hebben op het moment van schrijven een actuele waarschuwing of negatief zwemadvies op basis van de officiële informatie van Zwemwater.nl.

Groningen: Strand Meerkoet

Bij Strand Meerkoet in Groningen, onderdeel van het Lauwersmeergebied bij Lauwersoog, geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. De waarschuwing houdt in dat er kans is op huidirritatie en maag- en darmklachten.

Friesland: Grutte Wielen

Bij Grutte Wielen bij Leeuwarden geldt eveneens een waarschuwing voor blauwalg. De officiële waarschuwing geldt vanwege de kans op gezondheidsklachten, waaronder huidirritatie en maag- en darmklachten.

Noord-Holland: Geestmerambacht

Bij Geestmerambacht baai 2 in Langedijk is een waarschuwing van kracht vanwege blauwalg. De plas ligt in het recreatiegebied Geestmerambacht, tussen Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar en Bergen.

Zuid-Holland: Oostvoornse Meer

Bij Oostvoornse Meer Noordzijde in Oostvoorne geldt een waarschuwing voor blauwalg. De officiële informatie waarschuwt voor mogelijke huidirritatie en maag- en darmklachten.

Daarnaast geldt bij Plas Elfhoeven in Gouda een negatief zwemadvies. Daar wordt zwemmen afgeraden.

Overijssel: Het Meuleman

Bij Landgoedcamping Het Meuleman in Lutte geldt een waarschuwing vanwege blauwalg. Het gaat om een besloten zwemplas voor gasten van de camping.

Zeeland: Wolphaartsdijk

Bij Wolphaartsdijk Schelphoek Badstrand geldt momenteel een waarschuwing, maar niet vanwege blauwalg. De waarschuwing heeft te maken met het voorkomen van kruiskwallen.

En hoe zit het met de andere provincies?

Voor de overige provincies konden we in de actuele officiële informatie die voor dit overzicht is gecontroleerd geen specifieke actuele waterwaarschuwing bevestigen.

Dat betekent niet dat iedere zwemlocatie daar automatisch veilig is. De situatie in open water kan veranderen en waarschuwingen worden bijgewerkt. Controleer daarom altijd de actuele status van jouw zwemplek voordat je het water in gaat.

Dit mag je niet meer doen bij blauwalg

Zie je een groene, blauwgroene of drijvende laag op het water? Ga er dan niet in zwemmen. Ook honden kunnen ziek worden van blauwalg. Laat je hond daarom niet zwemmen in water waarvoor een waarschuwing geldt en laat hem er ook niet van drinken.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht adviseert bovendien om niet in de buurt van dode vissen of vogels te zwemmen en deze dieren niet met blote handen aan te raken.

Alleen officieel zwemwater is gecontroleerd

Een belangrijk punt: niet elk populair stukje natuurwater is een officiële zwemlocatie. De overheid adviseert daarom om alleen te zwemmen op officiële zwemlocaties. Daar wordt de waterkwaliteit gecontroleerd en kunnen provincies een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod instellen als dat nodig is.

Wil je weten hoe het er precies voorstaat bij jouw favoriete plas? Controleer dan vlak voor vertrek de actuele informatie op Zwemwater.nl. De website wordt dagelijks bijgewerkt en bevat de actuele status van officiële zwemlocaties.