Hamilton kondigt upgrade aan Ferrari aan voor GP van Bahrein

SAKHIR (ANP) - Lewis Hamilton krijgt voor de Grote Prijs van Bahrein dit weekend een upgrade aan zijn Ferrari. De 40-jarige Brit meldde op de mediadag voorafgaand aan de race op het circuit van Sakhir dat de renstal verbeteringen voor de wagen heeft.

"We hebben een upgrade dit weekend, dus ik ben heel benieuwd", zei Hamilton die na vorig seizoen het team van Mercedes verliet voor de Italiaanse renstal. "We zouden iets meer downforce moeten hebben. We komen nog iets aan snelheid tekort."

Hamilton zei ook dat hij ondertussen iets meer in de Ferrari heeft gereden dan tijdens de testdagen in februari op het circuit van Sakhir. "Ik ben dus wat meer gewend aan de wagen. Dat moet de voorbode zijn voor een goed weekend."

De zevenvoudig wereldkampioen eindigde als tiende in de GP van Australië en als zevende in de GP van Japan. Hij won de eerste sprintrace bij de Grote Prijs van China, maar werd daar net als teamgenoot Charles Leclerc gediskwalificeerd na de hoofdrace.