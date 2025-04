VS zeggen dat heffingen op Chinese producten 145 procent bedragen

WASHINGTON (ANP) - De importbelastingen op Chinese producten zijn opgelopen tot 145 procent, meldt het Witte Huis. Het gaat om een verduidelijking over de optelsom van eerdere heffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingevoerd.

Woensdag meldde Trump nog dat de "wederkerige" importheffingen op Chinese producten omhooggingen naar 125 procent. Dat deed hij in een reactie op vergeldingsheffingen die China invoerde. Maar de VS stelden eerder ook een heffing van 20 procent in omdat China te weinig zou doen tegen de smokkel van fentanyl, waardoor het totaal aan belastingen hoger is.