BOEDAPEST (ANP) - Lewis Hamilton is er in zijn Ferrari niet in geslaagd zich bij de beste tien te kwalificeren voor de GP van Hongarije. De 40-jarige Brit viel af in de tweede kwalificatieronde (Q2) en start zondag vanaf de dertiende plaats.

Tien anderen, onder wie Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen, strijden in Boedapest in Q3 nog om de pole position.

De GP van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.