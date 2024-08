Hamstringblessure nekt Vetter op olympische zevenkamp

SAINT-DENIS (ANP) - Anouk Vetter heeft door een hamstringblessure de olympische zevenkamp voortijdig afgebroken. Ze liep de kwetsuur op bij het verspringen, het vijfde onderdeel. "Bij de laatste sprong en de laatste pas voelde ik dat het mis was. Het was geen moeilijke beslissing. Ik kan niet verder", vertelde ze in het Stade de France.

Vetter stuntte drie jaar geleden op de Spelen van Tokio nog met olympisch zilver. Destijds stond ze zelfs bovenaan na vier onderdelen. In Parijs bezette ze halverwege de negende plaats. "Het was een worsteling", zei de 31-jarige Arnhemse, die naar eigen zeggen niet topfit aan de start was gekomen. "Ik had drie weken geleden al een scheurtje in die hamstring, dus het was nog even spannend of ik Parijs zou halen. De laatste trainingen gingen goed, dus ik wilde de kans op een medaille niet laten lopen. Al wist ik dat het moeilijk zou worden."

Vetter kende geen uitschieters in haar prestaties. Ze begon met 13,49 op de 100 meter horden, sprong 1,74 hoog, stootte de kogel naar 15,07 en sloot de eerste dag af met 24,36 op de 200 meter. Bij het verspringen noteerde ze 6,12 en daar ging het mis. "Ik ben geen supermens. Dit was kennelijk toch te hoge intensiteit in twee dagen. Ik ben er verdrietig om, maar berust er ook in."

Vetter is de Nederlandse meerkampster met de meeste medailles op de zevenkamp. Ze won naast het zilver van Tokio ook Europees goud in 2016, WK-zilver in 2022 en WK-brons in 2017 en 2023. "De rest van het jaar zien ze me niet meer op de atletiekbaan. Ik wil even een leven zonder stress. Maar de WK in Tokio zijn zeker een doel, ik heb me al geplaatst, dus die luxe heb ik als ik de voorbereiding begin."