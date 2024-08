Advies: wielerfans naar Kijkduin, badgasten naar Scheveningen

DEN HAAG (ANP) - Mensen die maandag met de verwachte tropische warmte van plan zijn in Den Haag naar het strand te gaan, doen dat het beste in Scheveningen. Dat adviseert de gemeente Den Haag. Het strand van Kijkduin aan de zuidkant van de stad is die dag moeilijk bereikbaar voor automobilisten omdat daar in de middag de eerste etappe van de Tour de France Femmes finisht.

"Kom vooral naar Kijkduin als u wielerliefhebber bent. We verwachten een spectaculaire finish daar. Ga naar Scheveningen als u naar het strand wilt", zegt een woordvoerder. De finale van de eerste etappe van Rotterdam naar Kijkduin gaat via Schiedam, Vlaardingen en het Westland en rijdt door onder meer de Schilderswijk en langs het Zuiderpark in Den Haag.

Inwoners van Den Haag zijn de afgelopen maanden uitgebreid geïnformeerd door de gemeente over de geplande afsluitingen en omleidingen. Mensen die maandag met de auto richting Den Haag komen, kunnen omleidingsroutes volgen. Ook mensen die met de trein komen worden op station Den Haag Centraal door medewerkers ingelicht over hoe ze het beste hun reis kunnen vervolgen.