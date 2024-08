Van de Wouw achtste in kwalificatie olympisch sprinttoernooi

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrenster Hetty van de Wouw heeft in de kwalificaties van het olympisch sprinttoernooi de achtste tijd neergezet. Met een tijd van 10,263 was ze de eerste renster die het olympisch record op de 200 meter met zogenoemde vliegende start verbeterde. Dat deden na haar nog zeven rensters. De snelste was de Duitse Lea Friedrich die in 10,029 een wereldrecord reed.

Van de Wouw pakte donderdag al het zilver op het sprintonderdeel keirin.

Steffie van der Peet kwam tot de veertiende tijd: 10.479. Van der Peet kwam donderdag in de kwartfinales op de keirin meteen na de finish ten val. In de daaropvolgende halve finale miste de Haagse op vier duizendsten een plaats in de eindstrijd. De rensters rijden in de kwalificaties bij elk sprinttoernooi een sprint over 200 meter waarvoor ze zich al op gang hebben gebracht, de vliegende start.

Om 14.50 uur volgt de eerste ronde, waaraan de beste 24 rensters uit de kwalificatie deelnemen.