Dodental na brand in Turks hotel loopt op

BOLU (ANP/RTR/AFP) - Het dodental na de grote brand in een hotel in het Turkse skioord Kartalkaya is verder opgelopen. Zeker 77 mensen zijn om het leven gekomen, verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya nadat eerder 66 doden waren gemeld. 52 van de slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd.

De brand brak midden in de nacht uit toen veel gasten lagen te slapen. Volgens getuigen brak er paniek uit. Mensen sprongen uit ramen om te ontkomen aan de vlammen en probeerden met lakens als touwen af te dalen uit het gebouw met meer dan tien verdiepingen. Een medewerker van het hotel vertelde dat meerdere mensen die waren gesprongen het niet hebben overleefd.

Het hotel zat bijna vol met mensen die op wintersport waren. De brand is volgens Turkse media waarschijnlijk ontstaan in het restaurant, maar de oorzaak is nog niet bekend. De politie heeft vier mensen opgepakt, inclusief de eigenaar van het hotel. Het gebouw heeft in 2024 nog een inspectie gehad over de brandveiligheid, maar gasten die het hotel op tijd konden ontvluchten zeiden dat er geen brandalarm was afgegaan en dat er geen rookmelders waren.

President Recep Tayyip Erdogan kondigde een dag van nationale rouw af na de ramp.