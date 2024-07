Handbalsters willen na zege nu Abbingh met vlag zien zwaaien

PARIJS (ANP) - De handbalsters zijn vrijdag aanwezig bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Ze willen er absoluut bij zijn als aanvoerster Lois Abbingh met de Nederlandse vlag zwaait. "Het is een belangrijk moment voor haar en voor de rest van het team. Iedere speelster mag erbij zijn. Ik denk dat ik zelf ook ga", zei bondscoach Per Johansson na de zege op Angola (34-31).

Oranje speelde zijn eerste groepswedstrijd al een dag voor de openingsceremonie. "Dat was wel een beetje gek, maar aan de andere kant keken we ook wel heel erg uit naar deze eerste wedstrijd. We zijn al vijf weken bij elkaar, dus het kriebelde enorm bij iedereen", zei Dione Housheer, een van de dragende krachten in de ploeg die met de nodige moeite Angola in bedwang hield. "We speelden wisselvallig en Angola was heel fysiek, maar we hebben het overleefd. De kop is eraf en nu zijn we twee dagen vrij. Iedereen vindt het prachtig dat we bij de opening mogen zijn."

De openingsceremonie vindt voor het eerst in de olympische geschiedenis plaats buiten een stadion. De deelnemende landen presenteren zich vrijdagavond vanaf de rivier de Seine. Op 94 boten varen ze vanaf Pont d'Austerlitz naar de 6 kilometer verderop gelegen Pont d'Iena. Daar zijn de tuinen van Trocadéro omgebouwd tot een stadion met tribunes en podia.