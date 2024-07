Piloot neergestort vliegtuig A58 overleden, enige aan boord

RUCPHEN (ANP) - De piloot van het vliegtuig dat neerstortte op de A58 is overleden, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De piloot was de enige aan boord. Het is nog niet duidelijk of er ook andere slachtoffers zijn gevallen doordat het vliegtuig op de snelweg terechtkwam.

Volgens de ANWB gaat het om een zweefvliegtuig, de veiligheidsregio kan dat nog niet bevestigen. De snelweg in Noord-Brabant is afgesloten in beide richtingen omdat er brokstukken op de weg liggen. Hulpdiensten zijn ter plaatse, aldus de veiligheidsregio.

Vlak naast de A58 ligt tussen Roosendaal en Etten-Leur het kleine vliegveld Breda International Airport. Het is nog niet duidelijk of het vliegtuig vanaf daar is opgestegen of er mogelijk wilde landen. Een medewerker van het vliegveld geeft aan nog niet te kunnen reageren.