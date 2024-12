Hassan als eerste Nederlandse gekozen tot beste atlete ter wereld

MONACO (ANP) - Sifan Hassan is in Monaco op het prijzengala van de mondiale bond World Athletics gekozen tot beste atlete van de wereld in 2024. De olympisch kampioene op de marathon is de eerste Nederlandse atlete die deze eer ten deel valt. Ze won de titel in de zogeheten categorie 'out of stadium', oftewel de wedstrijden op weg. Hassan won de verkiezing van Ruth Chepngetich, de andere finaliste. De Keniaanse won dit najaar de marathon van Chicago in een wereldrecord van 2.09.56.

De 31-jarige Hassan was op de Spelen in Parijs de eerste vrouw ooit die de baanafstanden 5000 en 10.000 meter combineerde met de marathon. Ze won brons op zowel de 5000 als 10.000 meter. Tussen laatstgenoemde afstand en de marathon zat één dag rust en toch presteerde Hassan het om naar het goud te rennen op de 42,195 kilometer. Ze versloeg in een adembenemende eindsprint de Ethiopische Tigist Assefa.