Hockeyers pakken ook tegen België bonuspunt na gelijkspel

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeyers hebben ook hun tweede duel in de Pro League met 1-1 gelijkgespeeld. Zaterdag gebeurde dat tegen Duitsland in een herhaling van de olympische finale van afgelopen zomer. Zondag was België de tegenstander in het Wagener-stadion in Amstelveen. Net als tegen de Duitsers veroverde Oranje via shoot-outs het bonuspunt.

België kwam in het eerste kwart op voorsprong. Luke Dommershuijzen kon de bal in de cirkel niet onderscheppen waarna Thibeau Stockbroekx van dichtbij Oranje-doelman Derk Meijer passeerde. In het tweede kwart viel de gelijkmaker na een knappe combinatie die begon bij Derck de Vilder, waarna de bal via een vallende Koen Bijen bij Thijs van Dam belandde die beheerst afrondde.

Nederland volgde op de Spelen van Parijs de Belgen op als olympisch kampioen. Beide ploegen ondergingen de nodige wijzigingen sinds afgelopen zomer. Bij Oranje maakten Pepijn van der Heijden, Lucas Veen en Casper van der Veen hun debuut.

Oranje speelt volgend weekend nog een keer tegen Duitsland en België.